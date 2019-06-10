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Более 100 юных спортсменов соберет спартакиада по гребле на байдарках и каноэ в Гомеле

Спорт 10.06.2019 | 08:44

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 юных спортсменов соберет республиканская спартакиада школьников по гребле на байдарках и каноэ, которая пройдет с 12 по 14 июня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов.

Состязания состоятся на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №6 по гребле Гомеля. На старт выйдут спортсмены 2004-2005 годов рождения из шести регионов Беларуси и Минска.

Сборную команду юго-восточного региона страны представят воспитанники Гомельского государственного училища олимпийского резерва, специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №6 по гребле Гомеля, Рогачевской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2, Мозырской СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ, СДЮШОР "Жемчужина Полесья" ППО ОАО "Мозырский НПЗ", центра олимпийского резерва Жлобина.

Спартакиада проводится для привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья, повышения уровня их спортивной подготовки. Также соревнования способствуют выявлению и подготовке спортивного резерва для комплектования национальных и сборных команд Беларуси. Среди целей состязания и пропаганда спорта, приобщение ребят к здоровому образу жизни.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 13 июня в 10.00 на гребном канале (Гомель, ул.Луговая, 3а). Награждение победителей и призеров - 14 июня по окончании соревнований.-0-

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Теги
Гомель, гребля, дети
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