Более 120 атлетов соберет открытый чемпионат Беларуси по гиревому марафону в Осиповичах

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 атлетов соберет сегодня открытый чемпионат Беларуси по гиревому марафону в Осиповичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы турнира.
В соревнованиях вместе с белорусскими атлетами примут участие представители России, Литвы, Швеции и Украины. Во время турнира состоится и второй чемпионат страны по гиревому жиму лежа в трех весовых категориях - до 78 кг, 85 кг и свыше 85 кг.
В Беларуси гиревой марафон активно начал развиваться в конце 1990-х. Страна совместно с Россией и Францией стала инициатором создания Международной федерации гиревого марафона, штаб-квартира которой базируется в Лионе. В 2016 году Минск принимал чемпионат мира по гиревому марафону. В турнире приняли участие атлеты из 15 стран.-0-
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