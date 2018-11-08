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Более 120 бойцов сразятся на международном турнире по единоборствам в Бресте

Спорт 08.11.2018 | 08:57
Фото из архива
Фото из архива

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 10-11 ноября пройдет международный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти курсанта Дмитрия Гвишиани, сообщил корреспонденту БЕЛТА методист областного учебно-методического центра физического воспитания населения Валентин Коновчук.

Эти соревнования областной центр примет уже в 15-й раз. Ожидается, что на площадке легкоатлетического манежа выступят более 120 бойцов. Большинство из них представят Брестскую область. Планируется участие спортсменов из других регионов Беларуси и стран ближнего зарубежья. Юноши поборются за награды в рукопашном бою, а также таэквондо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, карате, ушу. Предварительные поединки намечены на 10 ноября, на следующий день пройдут бои за третье место и финалы.

Спортсмены выявят сильнейшего в двух возрастных группах. В шести весовых категориях сразятся 16-17-летние юноши, в девяти - участники в возрасте 18 лет и старше. Победителей определят по олимпийской системе. Итоги будут подведены и в командном зачете. "Идеи здорового образа жизни набирают среди молодежи новые обороты. Все больше юношей понимают, что спорт делает их жизнь гораздо интереснее. Для таких ребят турнир памяти Дмитрия Гвишиани - хорошая возможность повысить уровень мастерства, подготовиться к службе в Вооруженных Силах", - отметил Валентин Коновчук.

Для победителей и призеров организаторы приготовили ценные призы, медали, дипломы. Лучшему спортсмену вручат кубок "За личное мужество", учрежденный родителями Дмитрия Гвишиани. Также участники будут поощрены в специальных номинациях "Лучший боец", "За волю к победе", "За мужество".

Организаторами международного турнира выступают управление спорта и туризма и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, БФСО "Динамо", БРСМ.

Курсант Военной академии Дмитрий Гвишиани в августе 1999 года ехал в поезде Брест-Минск. В пути возник пожар. Спасая людей, молодой человек получил сильные ожоги, от которых скончался. Он посмертно награжден орденом "За личное мужество". На его малой родине, в Бресте в честь отважного парня названа школа, в Минске - улица. Кроме того, имя Дмитрия Гвишиани присвоено одному из тепловозов Белорусской железной дороги.-0-

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Теги
Брест, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, самбо
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