Более 200 танцевальных пар будут соревноваться в Витебске за звание лучших

18 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XIII Открытые республиканские соревнования по спортивным танцам "Танцевальный ринг - 2019" пройдут в Витебске 20 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В течение дня в Витебском центральном спорткомплексе танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших. Заявки на участие в турнире подали танцевальные пары из Минска, Могилева, Гомеля, Минской и Витебской областей - всего более 400 спортсменов.

Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий в 32 номинациях, в каждой из которых будут определены победители. Участники покажут свое мастерство в категориях "Дети", "Юниоры", "Молодежь" и "Сеньоры". Оценивать выступление спортсменов будет квалифицированная судейская бригада Белорусского республиканского танцевального союза.

Организаторами состязаний выступили Белорусский республиканский танцевальный союз, Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи, танцевальный клуб "Аэлита".-0-