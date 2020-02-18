Более 26 тыс. билетов продано на матч плей-офф Лиги наций между футболистами Беларуси и Грузии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На матч плей-офф Лиги наций между футболистами сборных Беларуси и Грузии продано уже более 26 тыс. билетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По данным организаторов предстоящего поединка, болельщики очень активно раскупают билеты и вполне возможно, что 26 марта на трибунах тбилисской "Динамо-Арены" имени Бориса Пайчадзе, которые вмещают 55 тыс. зрителей, будет аншлаг. Согласно квоте УЕФА, для белорусских фанатов выделено чуть более 2 тыс. билетов, стоимость которых всего Br5. Их можно приобрести на сайте ticketpro.by. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" рассчитывает, что сборная Беларуси не останется без поддержки своих болельщиков в грузинской столице.

Победитель встречи между грузинскими и белорусскими футболистами 31 марта на своем поле поспорит за путевку на Евро-2020 с победителем матча Северная Македония - Косово. Ранее ни сборная Беларуси, ни ее конкуренты никогда не играли в финальных стадиях континентального первенства.

Чемпионат Европы с участием 24 команд пройдет в 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света.-0-