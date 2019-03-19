Более 3 тыс. билетов на II Европейские игры реализуют людям с ограниченными возможностями

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. билетов на II Европейские игры будет реализовано людям с ограниченными возможностями. Об этом сегодня рассказала журналистам в Национальном пресс-центре ведущий специалист отдела по работе со спонсорами и билетной программе управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Елена Сацюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Всего будет реализовано более 3 тыс. билетов для людей с ограниченными возможностями. Цена на них составит 10% от общей стоимости квитков. Это позволит уменьшить количество забронированных, но не выкупленных мест. Чтобы избежать спекуляций при продаже билетов, разработана двухступенчатая система регистрации. Нужно заполнить анкету, в течение 48 часов после этого с покупателем свяжутся работники, которые договорятся, как удобнее передать эти билеты болельщику", - рассказала Елена Сацюк.

На спортивных объектах II Европейских игр предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочнников, людей с ослабленным зрением и нарушением опорно-двигательного аппарата, которые позволят комфортно наблюдать за спортивными баталиями.

В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, причем в восьми из них состязания станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония). На мультиспортивном форуме в Минске соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-