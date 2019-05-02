Более 300 спортсменов будут бороться за Кубок Беларуси по кроссу в Могилеве

2 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 5 мая пройдет Кубок Беларуси и республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу в программе финала Всебелорусского легкоатлетического кросса "Победа" на призы газеты "Советская Белоруссия". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Состязания стартуют в 9.30 в парковой зоне набережной реки Дубровенка (проспект Мира). Ожидается, что в них примут участие более 300 спортсменов, представляющих команды областных центров и города Минска.

Участники будут разделены на несколько возрастных групп, для каждой из которых определена своя дистанция. Так, мужчинам и женщинам 1999 года рождения и старше предстоит преодолеть 5 км, юниорам и юниоркам 2000-2001 годов рождения - 3 км, юношам и девушкам 2002-2003 годов рождения - 2 км, самым юным спортсменам, 2004-2005 годов рождения, - 1 км.

На легкоатлетической трассе болельщики смогут увидеть ведущих бегунов страны: Сергея Платонова, Артема Логиша, Юрия Каптерова, Татьяну Стефаненко, Екатерину Корнеенко, Ольгу Кравцову. "Все они неоднократно защищали честь своих областей на республиканских соревнованиях самого высокого уровня. Для многих атлетов эти состязания - хорошая возможность проверить силы в начале летнего соревновательного сезона", - отметили собеседники.

Впервые во время Кубка будут проведены республиканские соревнования по эстафетному бегу на призы заслуженного тренера Беларуси Александра Киценко. В программу первенства включены эстафеты на 800 м,600 м,400 м и 200 м среди мужчин и женщин 1999 года рождения, а также юношей и девушек 2000 года рождения и младше.

Состязания проводятся с 1998 года и стали своего рода продолжением получивших широкую известность в советские годы легкоатлетических пробегов на призы газеты "Правда". За продолжительную историю кросс привлек на дистанции десятки тысяч участников. Финал неоднократно менял как формат, так и место проведения. Его проводили в Лиде, Минске, Молодечно, Новополоцке и Могилеве. В прошлом году Кубок также принимал город на Днепре. Тогда команда Могилевской области в итоговом протоколе заняла первое место, на одно очко опередив сборную Брестчины. Третье место завоевали представители Гродненской области.-0-