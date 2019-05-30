Более 4 тыс. тренеров пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы"

30 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. тренеров из разных стран пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы" до конца текущего года. Об этом заявил председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков сегодня на открытии форума "Футбол для дружбы", передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в этом году международный форум проходит в обновленном обучающем формате. Футбольные тренеры из более 50 стран, тренеры детских футбольных команд со всего мира усовершенствуют свои знания и профессиональные навыки. Программа форума ляжет в основу Международной академии тренеров "Футбол для дружбы", которая будет запущена в июне этого года сразу после финальных мероприятий в Мадриде. "Академия - это уникальная образовательная онлайн-платформа, доступная на десяти языках. Мы рассчитываем, что до конца года более 4 тыс. футбольных тренеров из разных стран пройдут обучение и получат сертификаты академии", - сказал Виктор Зубков.

Председатель Совета директоров отметил, что за семь лет существования международная детская социальная программа достигла впечатляющих результатов. Более 6 тыс. мальчиков и девочек стали участниками проекта. Виктор Зубков обратил внимание на важность продвигать среди ребят ценности активного здорового образа жизни, прививать уважение к представителям разных национальностей и культур.

Звезда мирового футбола Роберто Карлос на открытии форума отметил важность проекта с точки зрения открытия дополнительных возможностей для юных футболистов и тренеров.

29-30 мая в пригороде Мадрида работает Международный лагерь дружбы 2019 года. Участники финальных мероприятий седьмого сезона общаются, тренируются и проходят обучение по гуманитарной и спортивной программам. На занятиях в школе "Девяти ценностей" ребята создают совместные проекты, посвященные ценностям "Футбола для дружбы", посещают лекции и мастер-классы известных спортсменов, спортивных журналистов и профессионалов в других областях.

Юных футболистов ждут тренировки от признанных профессионалов и участников предыдущих сезонов программы, которые уже начали строить успешную спортивную карьеру. Своим опытом поделятся игрок академии ФК "Ювентус", участник второго сезона программы Лука Маркович и футболист молодежной команды "Ростов" Гоча Гогричиани, принимавший участие в первом сезоне.

Спортивные журналисты из ведущих мировых СМИ проведут мастер-классы для юных коллег, работающих в международном детском пресс-центре программы "Футбол для дружбы". В этом сезоне ребята станут партнерами профессиональных корреспондентов и выпустят под их руководством свои первые материалы. Работа в международном детском пресс-центре ведется по четырем основным направлениям: новости, фото- и видеоконтент, посты для блогов и социальных сетей.

Финальные мероприятия седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе - международный форум и чемпионат мира по футболу для дружбы, финал которого пройдет на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-