Более 4 тыс. тренеров пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы"

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 мая 2019, Чт
+18°C
Переменная облачность EUR 2.333
USD 2.0953
RUB 3.2245
Главное
Во время заседания Лукашенко на саммите ЕАЭС назвал главную задачу текущего дня в развитии союза
Президент
Преемственность и стабильность должны лежать в основе предложений по корректировке Конституции - КС
Общество
ЕС поддержит Беларусь в развитии регионов, повышении конкурентоспособности и привлечении инвестиций
Экономика
"Пасха в Minsk World": в каком городе хотят жить наши дети?
Общество
Dow в Беларуси: рост бизнеса, укрепление отношений с заказчиками и реализация новых возможностей в регионе
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Могилев принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр
15:24 Регионы
Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира Наоми Осаке в 1/32 финала "Ролан Гаррос", выиграв первый сет и ведя 4:2 во втором
15:13 Спорт
Число туристов в Беловежской пуще в январе-мае увеличилось на 6%
15:11 Регионы
Ляшенко поручил "Беллегпрому" до конца года решить вопрос с неликвидной продукцией на складах
15:06 Экономика
Верховная рада Украины не поддержала отставку правительства
15:02 В мире
В Беларусь приехали первые аккредитованные гости II Европейских игр
14:57 Общество
Белорусские стрелки завоевали бронзу этапа Кубка мира в Мюнхене
14:54 Спорт
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения в Минске легковушки с припаркованными авто
14:42 Происшествия
Беларусь имеет серьезные конкурентные преимущества для развития автоперевозок в Китай - эксперт
14:35 Экономика
В Борисовском районе по горячим следам раскрыли кражу древесины
14:24 Происшествия
Система электронной очереди заработала в пункте пропуска "Урбаны"
14:22 Регионы
Арина Соболенко проиграла в 1/32 финала "Ролан Гаррос"
14:14 Спорт
РЕПОРТАЖ: Сильный класс: линейка в сельской школе, где каждый третий выпускник претендует на медаль
14:14 Регионы
Единый день безопасности 31 мая посвящен предупреждению ДТП с участием детей
14:12 Общество
Роберто Карлос поделился прогнозом о предстоящем финале футбольной Лиги чемпионов
14:09 Спорт
Более 4 тыс. тренеров пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы"
14:00 Спорт
Беларусь, а не Белоруссия: блогер Влад Бумага учит правильно называть страну
14:00 Общество
В Ушачах лесовоз сбил насмерть велосипедиста
13:55 Происшествия
Белорусский рубль на торгах 30 мая ослаб к трем основным валютам
13:50 Экономика
Интерактивную карту для детей "Моя родина - Беларусь" планируют запустить в сентябре
13:46 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Более 4 тыс. тренеров пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы"

Спорт 30.05.2019 | 14:00

30 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Более 4 тыс. тренеров из разных стран пройдут обучение в международной академии "Футбол для дружбы" до конца текущего года. Об этом заявил председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков сегодня на открытии форума "Футбол для дружбы", передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в этом году международный форум проходит в обновленном обучающем формате. Футбольные тренеры из более 50 стран, тренеры детских футбольных команд со всего мира усовершенствуют свои знания и профессиональные навыки. Программа форума ляжет в основу Международной академии тренеров "Футбол для дружбы", которая будет запущена в июне этого года сразу после финальных мероприятий в Мадриде. "Академия - это уникальная образовательная онлайн-платформа, доступная на десяти языках. Мы рассчитываем, что до конца года более 4 тыс. футбольных тренеров из разных стран пройдут обучение и получат сертификаты академии", - сказал Виктор Зубков.

Председатель Совета директоров отметил, что за семь лет существования международная детская социальная программа достигла впечатляющих результатов. Более 6 тыс. мальчиков и девочек стали участниками проекта. Виктор Зубков обратил внимание на важность продвигать среди ребят ценности активного здорового образа жизни, прививать уважение к представителям разных национальностей и культур.

Звезда мирового футбола Роберто Карлос на открытии форума отметил важность проекта с точки зрения открытия дополнительных возможностей для юных футболистов и тренеров.

29-30 мая в пригороде Мадрида работает Международный лагерь дружбы 2019 года. Участники финальных мероприятий седьмого сезона общаются, тренируются и проходят обучение по гуманитарной и спортивной программам. На занятиях в школе "Девяти ценностей" ребята создают совместные проекты, посвященные ценностям "Футбола для дружбы", посещают лекции и мастер-классы известных спортсменов, спортивных журналистов и профессионалов в других областях.

Юных футболистов ждут тренировки от признанных профессионалов и участников предыдущих сезонов программы, которые уже начали строить успешную спортивную карьеру. Своим опытом поделятся игрок академии ФК "Ювентус", участник второго сезона программы Лука Маркович и футболист молодежной команды "Ростов" Гоча Гогричиани, принимавший участие в первом сезоне.

Спортивные журналисты из ведущих мировых СМИ проведут мастер-классы для юных коллег, работающих в международном детском пресс-центре программы "Футбол для дружбы". В этом сезоне ребята станут партнерами профессиональных корреспондентов и выпустят под их руководством свои первые материалы. Работа в международном детском пресс-центре ведется по четырем основным направлениям: новости, фото- и видеоконтент, посты для блогов и социальных сетей.

Финальные мероприятия седьмого сезона Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе - международный форум и чемпионат мира по футболу для дружбы, финал которого пройдет на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Испания, форумы, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.333 BYN 2.33 BYN 2.335 BYN
USD
2.0953 BYN 2.093 BYN 2.097 BYN
RUB
3.2245 BYN 3.215 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси проходит акция ГАИ "Внимание - дети!"
Все видео

Фотоновости

Интерактивную карту Минска с объектами отдыха и развлечений презентовали в БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Календарь выпускника-2019 29 или 30 мая - последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов; 1-8 июня - выпускные экзамены за 9-е и 11-е классы; 8-9 июня - выпускные вечера для учащихся 11-х (12-х) классов; 2 мая - 1 июня - регистрация на ЦТ (30 июня - 2 июля - регистрация на ЦТ в резервные дни); 11 июня - 1 июля - основной этап ЦТ (6, 8 и 10 июля - резервные дни ЦТ).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: отношения Беларуси и Казахстана всегда будут хорошими и добрыми
Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с избранием на должность Президента Латвии
Лукашенко направил приветствие участникам международной конференции по вопросам конституционного развития
Политика
Касым-Жомарт Токаев Токаев: Казахстан выступает за продолжение экономической интеграции в Евразии
Румас направился в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ
Политические отношения Беларуси и Италии проходят стадию перезапуска - посол
Экономика
Starka Reserve признана "Лучшим товаром" страны
Ляшенко поручил "Беллегпрому" до конца года решить вопрос с неликвидной продукцией на складах
Беларусь имеет серьезные конкурентные преимущества для развития автоперевозок в Китай - эксперт
Происшествия
Фото из архива Потерпевшими по коррупционному делу патологоанатомов в Могилеве признаны 492 человека
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения в Минске легковушки с припаркованными авто
В Борисовском районе по горячим следам раскрыли кражу древесины
Общество
Максим Рыженков Конституционный суд Беларуси работает в русле международной правовой мысли - Рыженков
В Беларусь приехали первые аккредитованные гости II Европейских игр
Единый день безопасности 31 мая посвящен предупреждению ДТП с участием детей
Регионы
Интерактивную карту Минска с объектами отдыха и развлечений презентовали в БЕЛТА
Афиша выходного дня: День Швеции, фестиваль семьи и "Браславские зарницы"
Могилев принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр
Технологии
Впервые в истории YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
Презентация интерактивной карты Минска для детей состоится сегодня в БЕЛТА
Школьник два раза взламывал Apple, чтобы устроиться на работу
Культура
Фото из архива Более 500 белорусских изданий представят на книжном фестивале "Красная площадь"
Минкультуры объявило конкурс сценариев игровых фильмов "Моя Беларусь"
Музейные головоломки, творческие мастерские, квесты - НХМ приглашает отметить День защиты детей
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин внес в Госдуму РФ законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Верховная рада Украины не поддержала отставку правительства
Восток объявил Западу "мусорную войну"
Калейдоскоп
Фото Ecns ФОТОФАКТ: Невероятно реалистичные деревянные миниатюры мотоциклов от мастера из Китая
Лера Кудрявцева кардинально изменила внешность
Девочку весом 245 г спасли в США
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Пресс-центр
Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц Пресс-конференция Ольга Верамей 21 мая Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8 Пресс-конференция Михаил Прокопенко,
Юрий Натычко,
Андрей Илларионов,
Петр Прудников,
Ольга Езапенкова,
Людмила Фокеева 15 мая Подготовка инфраструктуры города Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Выпускной? КЛАСС!
При параде
Секреты "отца" Штирлица
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия