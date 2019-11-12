Более 400 участников соберет в Витебске международный турнир по мини-футболу

12 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 400 участников соберет 14-17 ноября в Витебске XXVII Международный турнир по мини-футболу среди энергетиков, посвященный 75-летию освобождения Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе профсоюзов области.

Участие в соревнованиях примут 30 команд из России, Украины, Молдовы, Латвии, Беларуси, Венгрии. За четыре дня коллективам предстоит определить лучших. Также в программе международного турнира включены соревнования среди ветеранов (40 лет и старше).

Ежегодный турнир за свою многолетнюю историю стал визитной карточкой белорусских энергетиков. Ранее футболистов принимал Новолукомль, но количество участников значительно выросло, поэтому состязание пройдет в Витебске. Кроме участников, в город над Двиной приедут представители федераций профсоюзов электроэнергетической отрасли стран - участниц соревнований.

Организаторы мероприятия - республиканский комитет Белорусского профессионального союза работников энергетики, газовой и топливной промышленности.-0-