Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к общественности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4200 спортсменов, тренеров и работников спортивной сферы поддержали обращение к белорусской и международной общественности. Старт его подписанию был дан в конце ноября на площадке athletes.by, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Среди поддержавших обращение - известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр: Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Александр и Андрей Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Екатерина Карстен (академическая гребля), Денис Гаража (гребля на байдарках и каноэ), Антон Кушнир (фристайл), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Александр Медведь (вольная борьба), Сергей Мартынов (пулевая стрельба), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Елена Хлопцева (академическая гребля), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Игорь Лапшин (легкая атлетика), представители муай-тай Андрей Кулебин и Дмитрий Валент.

Также обращение подписали именитые атлеты, ведущие подготовку к предстоящим Играм в Токио: Екатерина Галкина (художественная гимнастика), Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Алина Горносько (художественная гимнастика), Евгений Королек (велоспорт), Ирина Курочкина (вольная борьба), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Василиса Марзалюк (женская борьба), Мария Махаринская (прыжки на батуте), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Олег Рябцев (прыжки на батуте), Анастасия Салос (художественная гимнастика), Арина Соболенко (теннис), Анна Терех (велоспорт), Иван Тихон (легкая атлетика), Дмитрий Третьяков (гребля на байдарках и каноэ), Али Шабанов (вольная борьба), Ибрагим Саидов (вольная борьба), Александр Грабовик (греко-римская борьба).

Известные тренеры, среди которых Ольга Власова (прыжки на батуте), Елена Зубрилова (биатлон), Виктор Камоцкий (лыжные гонки), Спартак Миронович (гандбол), Ирина Лепарская (художественная гимнастика), Анатолий Варивончик (хоккей с шайбой), также поддержали обращение.

Атлеты и тренеры едины в своем мнении: белорусская олимпийская команда должна выступать на Играх под национальным флагом и не подвергаться давлению.-0-