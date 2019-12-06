Более 50 юных пловцов поборются за награды открытого Кубка Беларуси среди инвалидов по слуху

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок Беларуси по плаванию среди инвалидов по слуху проходит 6-8 декабря в Гомеле на базе областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На старты выйдут более 50 спортсменов из всех регионов страны. Состязания пройдут в двух возрастных группах: 2003 года рождения и старше и 2004 года рождения и младше. Участникам предстоит преодолеть дистанции различной длины и различными стилями.

По итогам соревнований определят лидеров, их наградят медалями и дипломами.

Спортивные состязания нацелены на популяризацию физической культуры и спорта, повышение спортмастерства. Также позволят определить сильнейших спортсменов, выявить кандидатов для комплектования национальных и сборных команд, участвующих в Дефлимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях.

Организуют мероприятие Министерство спорта и туризма, Белорусская спортивная федерация глухих, управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.-0-