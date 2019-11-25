Более 50 спортсменов из Гродненской области претендуют на участие в Олимпиаде-2020

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 спортсменов из Гродненской области претендуют на участие в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании Гродненского облисполкома сегодня рассматривалась подготовка спортсменов региона к важнейшим стартам.

"В списки кандидатов на участие в Играх внесен 51 один спортсмен из нашей области. Представляют они 14 видов спорта. Наиболее массовое представительство - в традиционно сильных наших видах: легкой атлетике, пулевой стрельбе, вольной и греко-римской борьбе", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что сейчас стартовал главный, четвертый, этап подготовки к Олимпиаде, начался процесс завоевания лицензий для участия в Играх.

"Сейчас в активе спортсменов региона восемь олимпийских лицензий. Важно сосредоточить усилия на всемерном содействии атлетам в подготовке к Играм. Касается это и социально-бытовых, и медицинских аспектов. Немаловажна и материальная поддержка", - отметил Олег Андрейчик.

Он подчеркнул, что спорт становится все более научным и технологичным. В регионе стремятся следовать мировым трендам. Касается это не только совершенствования материально-технической базы, закупки современного инвентаря, но и всестороннего научного сопровождения подготовки атлета. Для этого сформированы группы из тренеров, медиков, психологов и других необходимых специалистов. Определены в регионе и пять баз для олимпийской подготовки спортсменов.-0-