Более 500 баскетболистов приняли участие в первом этапе нового сезона лиги Palova

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом этапе шестого сезона лиги Palova по баскетболу 3х3 приняли участие более 500 спортсменов разных возрастов. На площадку возле минского Дворца спорта вышли 122 команды в шести категориях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сначала за награду сражались юные баскетболисты. В состязаниях самых юных U-12 победила команда Dragons, в категория U-14 не было равных Team Galaxy, баскетболисты Power Rangers выиграли турнир U-17, в соревнованиях среди девушек первенствовали Chichivichki. В самой многочисленной категории под условным названием "общая" лучшим стал коллектив "Трухлявые Три", не потерпевший ни одного поражения в семи проведенных матчах. В категории "Элита" победил I-basket.

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков отметил, что в последние месяцы всем спортсменам очень не хватало соревновательной атмосферы и того драйва, необходимого каждому из них. Ярким свидетельством тому стал первый этап лиги Palova, на который собрались 122 коллектива - и профессионалы, и обычные любители баскетбола, соскучившиеся по любимой игре.

Второй этап соревнований пройдет 25-26 июля, третий - 8-9 августа, четвертый - 22-23 августа, финальный этап намечен на 5 сентября. Организаторами турнира выступают Белорусская федерация баскетбола, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Дворец спорта и компания "Спорт-формат".-0-

Фото Сергея Шелега