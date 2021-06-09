9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br0,5 млн выделено в Беларуси на поддержку детских хоккейных тренеров. Финансовую помощь получили все наставники специализированных школ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Проект по адресной поддержке тренеров детских хоккейных школ появился четыре года назад по инициативе Президента Беларуси. Неизменным партнером здесь стало ЗАО "БСБ Банк". По итогам сезона 2020/2021 абсолютно все наставники 29 спортивных учреждений, начиная от преподавателей групп начальной подготовки и заканчивая тренерами юниоров, получили персональные выплаты на общую сумму свыше Br0,5 млн.

"Вряд ли сегодня найдется человек, который скажет, что преподаватели в спортивных школах зарабатывают большие деньги. Хоккей в этом вопросе не исключение. Зарплаты наставников, работающих с будущими звездочками белорусского спорта, достаточно небольшие - порядка Br600 в месяц. Поэтому я благодарен нашим партнерам из ЗАО "БСБ Банк" за то, что они сумели в очередной раз изыскать средства на дополнительные поощрительные выплаты детским тренерам, которые станут не только своеобразной наградой за прошедший сезон, но и хорошим подспорьем к летнему отдыху", - рассказал председатель ФХБ Дмитрий Басков.

"Нами была разработана специальная система оценки качества работы тренеров, которая позволяет распределить средства с учетом показанных результатов для каждого региона. Ведь не секрет, что школам с периферии достаточно тяжело на равных конкурировать со столичными учреждениями, в том числе и по финансовым условиям. Максимальный размер единоразовой выплаты составит 3700 белорусских рублей. Причем в этом году количество тренеров, участвующих в поощрительной программе ФХБ и ЗАО "БСБ Банк", увеличилось до 304 человек. Надеюсь, шаги, которые предпринимает федерация не только по финансовому стимулированию детских наставников, но и по предоставлению возможностей для профессионального роста, укрепят их желание как можно дольше оставаться в хоккее и передавать накопленный опыт подрастающему поколению", - отметил глава ФХБ.-0-