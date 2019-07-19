Более тысячи спортсменов из 13 стран примут участие в турнире по триатлону Ironman в Минске

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи участников из 13 стран соберет масштабный международный турнир по триатлону Ironman в Минске. Соревнования пройдут в воскресенье, 21 июля, сообщили БЕЛТА организаторы соревнований.

Сначала участники проплывут в Минском море, потом проедут на велосипеде и последний отрезок пробегут в центре белорусской столицы. Вплавь спортсменам предстоит преодолеть 950 м, крутя педали - 45 км, а бегом - 10,5 км. При желании можно будет выбрать маршрут вдвое меньший. Победителей и призеров определят на обеих дистанциях.

Планируется, что в состязаниях выступят известные мастера из других видов спорта. В частности, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, чемпион Паралимпийских игр Василий Шаптебой, известный белорусский лыжник Сергей Долидович.

В этом году минский турнир по триатлону пройдет во второй раз и выйдет на новый уровень. Это касается как маршрута, который впервые пересечет центр Минска, так и численности участников. Ради гонки будут перекрыты центральные улицы, в том числе проспект Победителей. После скоростного заплыва у Центра парусного спорта участники переместятся на велосипедах к Дворцу спорта, где и пробегут последние отрезки по аналогии с Минским полумарафоном. Гонка открыта для опытных и начинающих спортсменов. Свои силы могут попробовать дети от 6 до 10 лет, которых ожидает забег на 500 м, школьники от 11 до 13 лет смогут проплыть 100 м и пробежать 1 км. Среди юных участников будут и дети с аутизмом: в течение учебного года они учились плавать и сейчас планируют преодолеть свой первый Ironman-рубеж. Руководителем этого инклюзивного проекта и главным тренером является известная белорусская пловчиха, двукратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.

Как рассказали организаторы, соревнования имеют и социальную миссию: будут собраны средства на подготовку специалистов по работе с особенными детьми. Деньги передадут партнеру инклюзивного спортивного проекта - МБОО "Дети. Аутизм. Родители".

Каждого участника ожидает стартовый пакет, который включает майку, плавательную шапочку, рюкзак, номер с поясной резинкой, чип электронной отметки, страховку. Каждый, кто финиширует, получит еще и медаль.-0-