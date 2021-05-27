Болельщикам разрешат посещать матчи ЧМ-2021 по хоккею с 1 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июня на матчи чемпионата мира по хоккею будут допущены зрители, постановил 27 мая Кабинет министров Латвии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

За поединками планетарного форума с трибун смогут наблюдать люди, сертификат которых подтвердит, что человек был вакцинирован от COVID-19 и прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации. Также будут допущены болельщики, которые в промежутке от 22 до 90 дней назад получили первую дозу препарата Vaxzevria. Люди, получившие вторую дозу Vaxzevria, будут допущены сразу. Матчи чемпионата мира по хоккею смогут посещать также те, кто переболел коронавирусом.

Зрители должны будут предъявить контролеру персональный входной билет с именем пользователя, действующий документ, удостоверяющий личность, и сертификат, который подтвердит факт вакцинации или то, что человек переболел коронавирусом. Общее число зрителей на одном матче на "Арене Рига" не должно превышать 2660 человек. В Олимпийском спортивном центре максимальное число зрителей составит 1058 человек. Болельщики будут обязаны наблюдать за играми в защитных масках.

Напомним, что 1 июня состоятся последние матчи группового турнира. 3-6 июня будут проводиться поединки плей-офф.-0-