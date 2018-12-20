Болельщики из России наиболее активно покупают билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики из России наиболее активно приобретают билеты на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе конькобежцев (БСК).

Как отметила председатель БСК Юлия Комлева, на сильнейших фигуристов континента приедут посмотреть поклонники этого вида спорта не только со всей Беларуси, но и из-за рубежа: иностранцы выкупили около 50% билетов. "Больше всего болельщиков приедет из России (80% проданных билетов), из стран Евросоюза (12% продаж): Латвии, Германия, а также Великобритании. Активно нашим турниром интересуются в Украине, Японии, Китае, Чили. Болельщиков привлекает цена билетов на минский чемпионат Европы", - отметила Юлия Комлева.

Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от Br100 до Br250. Абонементы на отдельные дни (включая тренировки) - от Br5 до Br50.

Церемония открытия чемпионат Европы по фигурному катанию состоится 23 января. Соревнования будут проходить с 23 января по 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Завершится континентальный форум 27 января гала-концертом с участием призеров соревнований.-0-