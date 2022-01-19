Болгарин Благой Тодев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарский биатлонист Благой Тодев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы среди юниоров, который стартовал сегодня в словенской Поклюке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На финише 15-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами Тодев показал результат 40 мин. 41,2 сек. Занявший второе место Николо Бетемпс из Италии уступил победителю 20,4 сек., бронзовую медаль завоевал француз Гаэтан Патурель (+29,1 сек.). Все призеры допустили по одному неточному выстрелу.
Лучшим из белорусов стал Павел Белько, который финишировал с 44-м временем (3 промаха; +4 мин. 14,1 сек. отставания). На 47-й позиции расположился Иван Тулатин (6; +4 мин. 26,7 сек.), Антон Шидловский занял 59-е место (4; +5 мин. 17,6 сек.), Александр Кошин - 66-й (6; +6 мин 09,1 сек.). Всего в мужской индивидуальной гонке приняли участие 110 спортсменов.
Завтра на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров состоятся сингл-микст и смешанная эстафета. На субботу запланированы две спринтерские гонки, в воскресенье пройдут гонки преследования.-0-