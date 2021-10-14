Болгарин Добромир Карамаринов возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарин Добромир Карамаринов избран шестым президентом Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Добромир Карамаринов исполнял обязанности президента European Athletics с марта 2020 года.

"Благодарю за вашу поддержку и доверие ко мне. Для меня огромная честь быть избранным президентом и продолжать служить европейской легкой атлетике. Я намерен сделать все возможное, чтобы отплатить за вашу поддержку и доверие", - сказал вновь избранный глава Европейской легкоатлетической ассоциации.

Также на внеочередном конгрессе European Athletics француз Жан Грасиа избран вице-президентом.-0-