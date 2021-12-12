Болгарин Карлос Насар выиграл ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарский штангист Карлос Насар выиграл золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА. Итоговый результат балканского атлета в двоеборье - 374 кг (рывок:166 кг+ толчок: 208 кг). Он гарантировал уроженцу Червена-Бряга "малые" золотые медали в отдельных упражнениях. Серебряная медаль в двоеборье у иранца Мирмостафы Джавади – 367 кг (163 кг +204 кг). Бронзовая награда досталась Ву Чжей Киму из Республики Корея – 358 кг (162 кг+196 кг). В стартах женщин, чья весовая категория 64 кг, чемпионкой мира в двоеборье и рывке стала египтянка Неама Саид – 233 кг (рывок:106+ толчок:127 кг). Серебро пришлось впору Чен Вень Хуэй из Тайваня – 232 кг (97кг+135 кг), также выигравшая "малое" золото в управлении толчок. Призовую тройку в двоеборье Замкнула тройку сильнейших в двоеборье Мин Кьюн Пак из Республики Корея – 217 кг (96кг +121 кг). Выступят в Ташкенте и белорусские спортсмены Павел Ходасевич (89 кг; группа А, 13 декабря), Петр Асаенок (96 кг; группа В, 14 декабря), Александр Венскель (102 кг; группа В, 15 декабря) и Эдуард Зезюлин (свыше 109 кг; группа А, 17 декабря).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!