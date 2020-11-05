Болгарский "Лудогорец" проиграл "Тоттенхэму" в футбольной Лиге Европы 

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В групповом этапе футбольной Лиги Европы сегодня завершается первая половина турнирной дистанции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Болгарский "Лудогорец" из Разграда, победивший в плей-офф футболистов брестского "Динамо", в домашнем матче третьего тура предварительной группы J проиграл английскому "Тоттенхэму" из Лондона с результатом 1:3. В другом поединке этого квартета бельгийский "Антверпен" примет на своей арене австрийский ЛАСК из Линца.

В квартете I азербайджанский клуб "Карабах" из Агдама уступил в гостях турецкому "Сивасспору" со счетом 0:2. Позже испанский "Вильярреал" сыграет у себя дома с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.

К этому времени завершились еще несколько встреч третьего тура Лиги Европы: "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 3:3, "Лех" (Познань, Польша) - "Стандард" (Льеж, Бельгия) - 3:1, "Омония" (Никосия, Кипр) - "Гранада" (Испания) - 0:2, ПАОК (Салоники, Греция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 4:1, "Рапид" (Вена, Австрия) - "Дандолк" (Ирландия) - 4:3, "Рома" (Италия) - "Клуж-Напока" (Румыния) - 5:0, "Славия" (Прага, Чехия) - "Ницца" (Франция) - 3:2.

Также сегодня московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, встретится в Роттердаме с нидерландским "Фейеноордом". В другом матче группы К хорватское "Динамо" в Загребе будет соперничать с австрийским "Вольфсбергом".

Матчи группового этапа Лиги Европы завершатся 10 декабря. Затем по две лучшие команды из 12 квартетов продолжат борьбу в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.-0-