Болгарский ЦСКА будет соперником БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги Европы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты болгарского ЦСКА из Софии стали соперниками борисовского БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Таков итог жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для вице-чемпионов Беларуси это будет первый поединок нового еврокубкового сезона. Их соперники в первом круге победили на своем поле мальтийский клуб "Сиренс" со счетом 2:1. Матч за выход в третий круг квалификации ЛЕ состоится 17 сентября в Софии.

Ранее своего оппонента по третьему отборочному этапу главного континентального турнира, Лиге чемпионов, узнали футболисты брестского "Динамо". За выход в плей-офф ЛЧ чемпионам Беларуси 15 или 16 сентября предстоит сразиться в Тель-Авиве с израильским "Маккаби".-0-