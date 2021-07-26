Бондаренко: ожидал такого бокса, но соперник оказался быстрее меня

26 июля, Токио /Корр.БЕЛТА/. Виталий Бондаренко, делясь впечатлениями от боя, отметил, что был готов к той линии ведения поединка, которую выстроил американец Трой Айсли, но соперник оказался быстрее, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидал от американца подобного бокса, - отметил белорусский спортсмен, - подстраивался под него. Однако соперник оказался быстрее меня. В каких-то моментах ему удалось меня удивить. Тем, что попал на Олимпиаду, очень доволен. И не только я. Мои тренеры, родные и близкие также переживали за меня. Рад, что исполнил мечту моего наставника Станислава Глушенкова, недавно ушедшего из жизни. Он очень хотел увидеть меня среди участников олимпийского турнира".-0-

Фото Оксаны Манчук