Борьба двух сильнейших легкоатлетических континентов притягивает зрителей - Кристина Тимановская

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командная борьба двух сильнейших легкоатлетических континентов притягивает зрителей. Такое мнение журналистам после соревнований высказала белоруска Кристина Тимановская, представляющая команду Европы в беге на 200 м, передает корреспондент БЕЛТА.

"Командная борьба двух сильнейших легкоатлетических континентов притягивает зрителей. Европа и США - лидеры в этом виде спорта, - сказала Кристина Тимановская. - Очень хотела победить, поэтому начала бежать быстрее, нежели готова на данный момент. Понимала, что могу бороться за первое, второе и третье места. Для меня это будет уроком перед чемпионатом мира по легкой атлетике". Она отметила, что на мировом форуме в Дохе выберет другую тактику. Болельщики в Минске очень сильно заряжают энергией перед стартом, подчеркнула спортсменка.

Кристина Тимановская надеется, что легкоатлетические матчи станут доброй традицией, а не историей.

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-