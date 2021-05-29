Борец Арыйан Тютрин выиграл золото на турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Арыйан Тютрин выиграл золото на международном турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" в Красноярске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен, выступающий в весовой категории 57 кг, на пути к успеху провел четыре поединка, одолев россиян Тамира Гармаева, Петра Постникова, Ананды Дашиева и Мусы Мехтиханова.

В турнире Гран-при "Иван Ярыгин - 2021" по вольной борьбе участвовали 192 спортсмена из Беларуси, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Турции, Узбекистана и России.

Иван Ярыгин - российский спортсмен, борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1972), заслуженный тренер СССР, судья международной категории. В 33 года стал главным тренером сборной команды СССР по вольной борьбе, которую возглавлял с 1982-го по 1992 год. С 1993-го по 1997-й был президентом Федерации спортивной борьбы России. Кавалер Золотого знака ФИЛА. Погиб 11 октября 1997 года в автомобильной катастрофе.-0-