Борец Глеб Макаренко: побеждать помогают советы отца

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпиону Европейского юношеского олимпийского фестиваля по греко-римской борьбе Глебу Макаренко (весовая категория 55 кг) побеждать помогают советы отца. Об этом он рассказал журналистам во время церемонии вручения стипендий Президентского спортивного клуба на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сезон прошел для меня продуктивно. Победа на Европейском юношеском олимпийском фестивале, где провел пять схваток, потребовала максимальной самоотдачи. Естественно, не смог бы достигнуть такого результата без помощи тренеров, среди который мой отец Вячеслав (бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах по греко-римской борьбе в весовой категории 84 кг. - Прим. БЕЛТА). Его советы помогают на соревнованиях, - сказал Глеб Макаренко. - Спарринги с товарищами по команде закалили меня и позволили чувствовать уверенно в поединках с лучшими борцами моего возраста. Премия Президентского спортивного клуба поможет лучше подготовиться к грядущим стартам".

Церемония вручения свидетельств 264 перспективным спортсменам и тренерам, которые были определены центральным советом Президентского спортивного клуба, состоялась сегодня в Национальном олимпийском комитете. Среди 192 спортсменов, вошедших в список, 157 медалистов крупнейших международных соревнований. Из них 34 атлета стали стипендиатами второй год подряд. Всего в числе стипендиатов представители 31 вида спорта. Средний размер стипендии составит Br6623 в год.

Стипендии Президентского спортивного клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении 2020 года.-0-

Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2020 году стали 264 атлета и тренера Среди 192 спортсменов, вошедших в список, 157 медалистов крупнейших международных соревнований. Из них 34 атлета стали стипендиатами второй год подряд.