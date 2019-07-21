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Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

Спорт 21.07.2019 | 17:28
Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борец греко-римского стиля Глеб Макаренко завоевал золотую медаль в первый соревновательный день Европейского юношеского фестиваля (ЕЮОФ) в Баку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В весовой категории до 55 кг белорус уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева, представителя Германии Аарона Беллшайдта. В полуфинале Глебу Макаренко сопротивление попытался оказаться румын Богдан Поп, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале белорусу. В решающей схватке Глеб Макаренко был сильнее Ромео Беридзе из Грузии.

Награждение победителя и призеров в греко-римской борьбе состоится 22 июля. Глеб Макаренко после турнира в Баку планирует успешно выступить на юниорском чемпионате мира.

Открытие Европейского юношеского фестиваля состоится сегодня. Белорусский флаг на торжественной церемонии вынесет волейболист Владислав Бабкевич.

В состав белорусской команды на Европейский юношеский фестиваль вошли 102 спортсмена. Они выступят в женской, греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, волейболе, спортивной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании и теннисе.

Медали ЕЮОФ будут разыгрываться в 10 видах спорта, в которых примут участие около 1,5 тыс. молодых атлетов из 48 стран. На летнем юношеском фестивале 2017 года в венгерском Дьере белорусскую команду представили 96 атлетов, выступивших в девяти видах спорта. Два года назад ребята завоевали 15 медалей (3 золотые, 5 серебряных, 7 бронзовых).

Европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся под эгидой Европейских олимпийских комитетов с 1991 года периодичностью раз в два года.-0-

Фото НОК Беларуси

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Теги
Азербайджан, борьба, НОК Беларуси, юношеский спорт
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