Борец из России Абдулрашид Садулаев выиграл золото Олимпиады

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Борец вольного стиля из России Абдулрашид Садулаев, выступающий в весовой категории 97 кг, выиграл золото Олимпиады в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Финальный поединок против американца Кайла Снайдера стал одним из главных событий борцовского олимпийского турнира "вольников". В динамичной схватке верх взял россиянин - 6:3, завоевавший свою вторую золотую олимпийскую награду.

Бронзовые медали на счету кубинца Рейнериса Саласа Переса и итальянца Абрахама Руано. -0-