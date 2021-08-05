Борец Магомедхабиб Кадимагомедов победил Франка Чамисо в полуфинале олимпийского турнира

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) победил представителя Италии Франка Чамисо в полуфинале олимпийского турнира и гарантировал себе место на пьедестале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экс-кубинец начал активно и заработал балл за активность. Белорусский спортсмен ответил двухбалльным тейкдауном. До перерыва ситуация не изменилась.

Во втором периоде белорусский атлет увеличил свое преимущество. Итальянцы подали протест, но это лишь усугубило ситуацию для их спортсмена - 5:3. В концовке атлеты обменялись атаками, но Магомедхабиб Кадимагомедов смог довести схватку до победы. -0-

Фото Оксаны Манчук