"Борисфен" и "Цмокi-Мiнск" вышли в финал Кубка Беларуси по баскетболу

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский клуб "Борисфен" и "Цмокi-Мiнск" стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном матче на паркете спорткомплекса "Олимпиец" действующие чемпионы и обладатели Кубка минские "драконы" не оставили шансов на успех витебскому "Рубону" - 111:79 (24:20, 27:21, 22:19, 38:19).
Во втором полуфинале серьезной борьбы также не получилось - хозяева решающего этапа могилевчане не испытали особых проблем с "Гродно-93" - 106:64 (27:15, 17:17, 27:16, 35:16).
Сегодня в 15.00 баскетболисты "Рубона" и "Гродно-93" сыграют в матче за 3-е место в кубковом турнире, а в 17.30 "Цмокi-Мiнск" и "Борисфен" начнут решающий поединок за главный трофей.-0-