"Борисфен" нанес первое поражение "Цмокам" в чемпионате Беларуси по баскетболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" нанесли первое поражение минским "Цмокам" в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 9-го тура на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" минчане лидировали только в самом начале, а потом вице-чемпионы полностью завладели инициативой и одержали заслуженную победу с разницей в 28 баллов - 86:58 (16:13, 22:17, 31:10, 17:18). В составе "Борисфена" лучшими снайперами стали Марканвик Хаймон и Натан Хувер, набравшие по 20 очков, у минчан 10 баллов в активе Никиты Стасилевича. До этого резервисты "драконов" выиграли все восемь стартовых игр.

Также сегодня баскетболисты "Гродно-93" на своей площадке были сильнее "Гомельских рысей" - 109:69, молодежный состав "Цмокi-Мiнск" разгромил баскетболистов "Гродно-93-ГрГу" со счетом 82:55, витебский "Рубон" не оставил шансов на успех гостям из брестской "Виктории" - 129:57, а столичный "Импульс-БГУИР" уверенно переиграл воспитанников РЦОП-СДЮШОР с результатом 92:51.

После девяти туров лидируют "Борисфен" и "Цмокi-Мiнск", набравшие по 17 очков, на один балл меньше имеют "Рубон" и "Гродно-93".-0-