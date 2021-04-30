"Борисфен" обыграл баскетболистов "Гродно-93" в первом полуфинале чемпионата Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На баскетбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд стартовала полуфинальная стадия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты могилевского "Борисфена" на площадке спорткомплекса "Олимпиец" переиграли гостей из "Гродно-93" с преимуществом в десять очков - 87:77 (24:7, 25:18, 19:31, 19:21). Самым результативным в составе победителей стал Дюпри Макбрайер, набравший 19 очков, столько же баллов в активе защитника гродненской команды Максима Мирошниченко. Завтра соперники вновь встретятся в Могилеве, а 6 мая сыграют в Гродно.

В первом поединке второй полуфинальной серии, в которой победители регулярного сезона, действующие чемпионы страны баскетболисты "Цмокi-Мiнск" будут соперничать со столичным клубом "Импульс-БГУИР", начнется 1 мая. Полуфинальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.

Минские "Цмокi" являются 12-кратными чемпионами Беларуси, восемь титулов у "Гродно-93", столичный "Виталюр" четыре раза брал золото, минский РТИ трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почета, один раз первенствовали баскетболисты РГУОР.-0-