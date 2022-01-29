"Борисфен" победил молодежный состав "Цмокi-Мiнск" на чемпионате Беларуси

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского "Борисфена" одержали 17-ю победу в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Андрея Кривоноса в своем 18-м поединке нынешнего первенства обыграли в гостях молодежную команду "Цмокi-Мiнск" с результатом 73:50.

Баскетболисты "Гродно-93" в упорном противостоянии в Витебске взяли верх над местным "Рубоном" со счетом 93:87.

Еще три поединка, которые должны были состоятся сегодня, перенесены.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Борисфен" - 35 очков (18 матчей), "Рубон" - 33 (20), "Гродно-93" - 32 (19), "Цмокi-Мiнск-2" - 31 (18).

Завтра на женском первенстве вице-чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск" примут на своей площадке гродненскую "Викторию". Турнирную таблицу уверенно возглавляет действующий чемпион Беларуси "Горизонт", набравший 30 очков из 30 возможных. На три балла отстают "Цмокi-Мiнск", у гродненской "Олимпии" 25 очков, в активе "Виктории" 24 балла.-0-