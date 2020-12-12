"Борисфен" разгромил баскетболистов РЦОП-СДЮШОР в чемпионате Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по баскетболу сегодня проходят поединки очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные призеры прошлого первенства баскетболисты могилевского "Борисфена" в Минске не оставили ни малейшего шанса на успех юным воспитанникам РЦОП-СДЮШОР, победив почти со 100-очковой разницей в счете - 119:26. Самым результативным в составе могилевчан стал Владислав Мороз, набравший 20 очков. Для минчан это двенадцатое поражение подряд.

Резервный состав "Цмокi-Мiнск" разгромил команду Брестской области - 127:46. Молодежная команда минских "драконов" проиграла столичному клубу "Импульс-БГУИР" - 62:76.

Вчера лидеры турнира баскетболисты "Гродно-83" одержали свою двенадцатую викторию кряду, уверенно обыграв в Витебске местный "Рубон" - 98:79.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Гродно-93" - 24 очка, "Цмокi-Мiнск-2" - 23, "Борисфен" - 21, "Импульс-БГУИР" - 21, "Рубон" - 19.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляет обладатель серебра прошлого чемпионата минский "Горизонт", у которого 20 очков из 20 возможных. На один балл отстают действующие чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск", в активе бронзового призера гродненской "Олимпии" 17 очков.-0-