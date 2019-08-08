Борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер" проведут первые матчи 3-го круга квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских клуба проведут сегодня первые матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борисовский БАТЭ в Зенице встретится с чемпионами Боснии и Герцеговины футболистами "Сараево". Игру на поле стадиона "Билино Поле", которая начнется в 20.45 по белорусскому времени, будет судить бригада арбитров из Бельгии во главе с Александром Буко. Белорусские любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию матча на телеканале "Беларусь 5". Ответная игра пройдет 15 августа на поле "Борисов-Арены". Победитель двухматчевого противостояния белорусского и боснийского чемпионов поспорит за выход в групповой этап Лиги Европы с лучшей командой пары "Астана" (Казахстан) - "Валетта" (Мальта).

Солигорский "Шахтер" свой стартовый поединок 3-го круга квалификации ЛЕ против итальянского "Торино" начнет в 22.00 на поле туринского "Стадио Олимпико". Этот матч будет судить бригада польских арбитров, которую возглавит Даниель Стефански. Ответный поединок за выход в плей-офф квалификации ЛЕ футболисты "Шахтера" проведут 15 августа на поле минского стадиона "Динамо". В случае успеха в играх с итальянским клубом подопечные Сергея Ташуева встретятся с победителем матчей между армянским "Пюником" и английским "Вулверхэмптоном".-0-