Борисовский БАТЭ настраивается на победу над "Пястом" в квалификации Лиги чемпионов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях у польского "Пяста", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу на городском стадионе в Гливице будет судить бригада финских арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Антти Мунука. Игра начнется в 21.00 по белорусскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" .

Первый матч, состоявшийся 10 июля на поле "Борисов-Арены", завершился вничью - 1:1. Неделю назад борисовчанам пришлось нелегко - в первом тайме гости имели преимущество и на 37-й минуте Петр Пажишек открыл счет. Во второй половине хозяева играли гораздо активнее, и на 64-й минуте Станислав Драгун сравнял результат. Затем он был удален с поля и не сможет сегодня помочь борисовчанам. Не будет также травмированных Егора Филипенко, Антона Сароки и Бояна Дубаича.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не теряет оптимизма и отмечает, что его подопечные готовы к бою и намерены добиться положительного результата. На предматчевой пресс-конференции он подчеркнул, что задача у команды одна - победить. Чемпионы Беларуси прибыли в Польшу во вторник и во второй половине дня провели тренировку на арене, где состоится игра с польскими чемпионами. По данным хозяев, все билеты на сегодняшний матч проданы, трибуны стадиона вмещают около 10 тыс. зрителей.

Победитель двухраундового противостояния во 2-м раунде квалификации ЛЧ встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия). В первой игре, прошедшей на поле североирландского клуба, со счетом 2:0 победили чемпионы Норвегии. Сегодня соперники встретятся в норвежском Тронхейме.

Еще три белорусских представителя в еврокубках проведут свои повторные поединки квалификации Лиги Европы 18 июля. Минское "Динамо" примет на своем поле латвийскую "Лиепаю" (результат первого матча - 1:1), футболисты "Витебска" у себя дома попытаются взять реванш за гостевое поражение от финского "Куопио" - 0:2, а солигорский "Шахтер" в гостях у мальтийского "Хибернианса" будет стараться удержать минимальное преимущество (1:0), добытое на своем стадионе.-0-