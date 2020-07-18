Борисовский БАТЭ сыграет в гостях с брестским "Рухом" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского "Руха" в матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречи трех предыдущих туров борисовчане проводили на своей арене и сумели добыть всего одно очко. Неделю назад они сыграли вничью с мозырской "Славией" (1:1), а до этого потерпели два поражения от минских "Динамо" (0:2) и "Энергетика-БГУ" (0:1). Что касается "Руха", то он выиграл три поединка подряд, а в гостевом матче 17-го тура разгромил "Энергетик-БГУ" со счетом 8:1. Сегодняшняя встреча в Бресте начнется в 20.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В первом поединке сегодняшнего игрового дня футболисты "Витебска" примут на своем поле гостей из "Смолевичей" (начало в 16.30). На прошлой неделе витебчане у себя дома разошлись миром с гродненским "Неманом" (0:0), а "Смолевичи" также на своем поле переиграли "Ислочь".

Вчера состоялись стартовые встречи 18-го тура: "Слуцк" - "Ислочь" - 2:1, "Городея" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1.

Еще три поединка пройдут 19 июля: "Минск" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Неман" (Гродно) - "Шахтер" (Солигорск), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск). Матч "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) перенесен.

Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (17 матчей), БАТЭ - 31 (17), "Неман" - 30 (16), "Энергетик-БГУ" - 29 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (17), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 26 (17), "Рух" - 25 (17), "Ислочь" - 23 (18), "Витебск" - 23 (17), "Славия" - 22 (17), "Слуцк" - 21 (17), "Городея" - 19 (18), "Минск" - 15 (15), "Смолевичи" - 14 (16), "Белшина" - 10 (18).

Бомбардирскую гонку с 10 голами возглавляет Джасурбек Яхшибоев, перешедший в "Шахтер" из "Энергетика-БГУ".-0-