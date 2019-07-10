Борисовский БАТЭ в 13-й раз примет старт в футбольной Лиге чемпионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня проведут стартовый матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой 13-й сезон в главном еврокубковом турнире 15-кратные чемпионы Беларуси начнут на поле "Борисов-Арены" встречей с польским клубом "Пяст", который впервые стал чемпионом своей страны. Сегодняшнюю игру будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Мете Калкаван.
Перед началом выступления в Лиге чемпионов подопечные Алексея Баги успешно провели поединок 14-го тура национального первенства, обыграв в гостях одного из своих главных конкурентов минское "Динамо" со счетом 2:1. В Польше сезон еще не стартовал, и футболисты "Пяста" готовились к дебюту в чемпионской Лиге, проведя лишь контрольные матчи.
Сегодняшний матч начнется в 20.00 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Ответная встреча состоится 17 июля в Гливице (Польша). Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде встретится с лучшей командой пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия).-0-
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