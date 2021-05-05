Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом полуфинальном поединке с жодинским "Торпедо-БелАЗом" нынешние обладатели Кубка страны сыграли вничью - 1:1. На 30-й минуте игры Яков Филипович вывел борисовчан вперед, а через 7 минут Дмитрий Антилевский восстановил равновесие. В оставшееся время результат не изменился. В первом матче борисовчане разгромили торпедовцев на своем поле со счетом 4:1.

В финале соперником подопечных Виталия Жуковского будет его бывшая команда "Ислочь", которая сегодня на поле молодечненского городского стадиона сенсационно обыграла действующего чемпиона страны солигорский "Шахтер" со счетом 2:0. Их первая встреча в Солигорске завершилась минимальной победой "Шахтера" - 1:0. Для футболистов "Ислочи", которых сейчас тренирует Артем Радьков, это будет первый кубковый финал, для борисовчан - десятый.

Решающий поединок 30-го Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

В финальном матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты БАТЭ с результатом 1:0 победили в дополнительное время брестское "Динамо". За всю историю Кубка Беларуси борисовская дружина четыре раза выигрывала трофей, по три раза успеха добивались минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-