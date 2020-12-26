Борисовский БАТЭ занимает 42-е место в рейтинге футбольной Лиги чемпионов

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В обновленном рейтинге участников футбольной Лиги чемпионов за все годы борисовский БАТЭ занимает 42-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас 15-кратные чемпионы Беларуси имеют в своем активе 102 балла. Кроме борисовчан рейтинговые очки главного континентального турнира Старого света имеют пять белорусских клубов: минское "Динамо" - 199-е место (11 очков), мозырская "Славия" - 253 (7), брестское "Динамо" - 308 (4), бобруйская "Белшина" - 347 (3), "Гомель" - 373 (2). Выступавшие в чемпионской Лиге солигорский "Шахтер" и могилевский "Днепр" не имеют ни одного зачетного балла.

Возглавляет список 13-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов испанский "Реал" из Мадрида, у которого 607 очков. На второй позиции нынешний победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" из Мюнхена (495 баллов), третье место занимает испанская "Барселона" (459). В первую пятерку также входят английский "Манчестер Юнайтед" (380) и итальянский "Ювентус" из Турина (361).

Всего в список вошли 526 европейских клубов, принимавших участие в розыгрыше Кубка европейских чемпионов и Лиге чемпионов с 1955 по 2020 год.-0-