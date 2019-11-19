Бороться за медали Олимпиады-2020 способны около 10 белорусских легкоатлетов - глава БФЛА

19 ноября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Побороться за медали на предстоящих в 2020 году Олимпийских играх в Токио способны около 10 белорусских легкоатлетов. Такое мнение высказал журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр Вадим Девятовский по итогам Олимпийского собрания НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вадима Девятовского, все оставшееся до Олимпиады время будет максимально посвящено подготовке к этим соревнованиям. Если кому-то необходимо еще раз проверить силы на стартах, то это будет сделано не за счет подготовки к Олимпийским играм. "Например, для некоторых нужно еще раз отработать старт в стрессовой ситуации высокой конкуренции. На такие задачи люди поедут, но не любой ценой, - подчеркнул он. - Акцент только на Олимпийских играх. Сегодняшнее собрание только подтверждает, что у нас другого выбора нет".

Вадим Девятовский констатировал, что легкая атлетика в Беларуси уже пережила болезненную смену поколений и довольно долгий период без медалей. Сейчас есть молодые, перспективные спортсмены. "Наши лидеры очень молоды, они еще набирают ход. Например, Максим Недосеков, Карина Демидик, Ирина Жук, Эльвира Герман. Поверьте, они готовы удивить в Токио. Мы рассчитываем на успешное выступление. В уходящем сезоне наши атлеты показали действительно достойные результаты, которые можно проецировать на олимпийский подиум", - сказал он.

Он поделился впечатлениями от прошедшего Олимпийского собрания, подчеркнув, что Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко очень хорошо владеет информацией о ситуации в спорте, знает об объемах государственной поддержки, оказываемой отрасли, и переживает за результат спортсменов не только как руководитель страны, но и как искренний спортивный болельщик. "Его требования, ожидания для меня абсолютно логичны, - добавил Вадим Девятовский. - Дай бог, чтобы другие страны имели те возможности, какие мы имеем. Многим даже не снилось то, насколько большое внимание уделяется спорту в Беларуси. У нас есть все возможности, чтобы создать условия для успешной подготовки к Токио".-0-