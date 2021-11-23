Босния и Герцеговина, Канада, Япония стали соперницами белорусских баскетболисток в квалификации ЧМ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Боснии и Герцеговины, Канады и Японии стали соперницами белорусских баскетболисток в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в швейцарской Женеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования квалификационной группы С с участием сборной Беларуси пройдут в японской Осаке. Белорусские баскетболистки дебютировали в финале чемпионата мира в 2010 году в Чехии и сразу заняли высокое 4-е место, уступив в поединке за бронзу команде Испании (68:77). В 2014 году в Турции белоруски вышли из предварительной группы, но в 1/8 финала проиграли китаянкам (67:72) и заняли 10-е итоговое место.

Составы остальных групп квалификации ЧМ-2022:

А - Австралия, Республика Корея, Сербия, Бразилия.

В - Франция, Китай, Нигерия, Мали.

D - Бельгия, США, Пуэрто-Рико, Россия.

Матчи квалификации мирового первенства пройдут с 10 по 13 февраля 2022 года. Два турнира примет сербский Белград, по одному состоятся в японской Осаке и в Вашингтоне.

Финальная стадия 19-го по счету женского планетарного форума пройдет на аренах Австралии с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Места в финале уже имеют австралийские баскетболистки и сборная США, которая стала победительницей Олимпийских игр в Токио.

Действующим чемпионом планеты является сборная США, которая в 2018 году в Испании победила в финальном поединке команду Австралии со счетом 73:56. В матче за бронзу испанки обыграли бельгиек - 67:60. В активе американок десять чемпионских титулов.-0-