Бостонский марафон отменен из-за коронавируса

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бостонский марафон, который из-за коронавируса был перенесен на 14 сентября, отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Отмечается, что в этом году впервые за 124 года Бостонский марафон пройдет как виртуальное соревнование. При этом сумма вступительного взноса будет возвращена зарегистрированным участникам.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему остается охрана здоровья населения, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона", - передает ТАСС слова исполнительного директора Бостонского марафона Тома Грилка.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 100 тыс. человек.-0-