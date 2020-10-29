Бостонский марафон перенесен на осень 2021 года

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бостонский марафон, который традиционно проходит в третий понедельник апреля в штате Массачусетс (США), перенесен на осень 2021 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Такая информация содержится на официальном сайте организаторов соревнований, сообщает БЕЛТА.

"Смещая дату на осень, мы можем продолжить работу с заинтересованными сторонами, чтобы скорректировать планы как для бегунов, так и для болельщиков", - сказал глава оргкомитета Бостонского марафона Том Грилк.

Бостонский марафон изначально должен был пройти 20 апреля, но был отменен впервые за свою 124-летнюю историю из-за пандемии коронавируса.-0-