Бранко Миркович покинул "Цмокi-Мiнск", перейдя в чемпионат Литвы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" Бранко Миркович решил сменить команду, перейдя в литовский "Пьено Жвайгждес", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый раз Бранко Миркович пришел в состав минских "драконов" в 2014 году, затем в 2018-м перебрался в эстонский "Калев" из Таллина, а потом вновь играл за чемпионов Беларуси. В минувшем сезоне он провел 19 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 11,2 очка за игру.

В нынешнем межсезонье "Цмокi" покинул также Виталий Лютыч, который решил продолжить игровую карьеру в "Самаре", выступающей в российской суперлиге.

Контракты с минскими "драконами" продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский. Новобранцами лучшего белорусского клуба стали американец Кристофер Клайберн и центровой сборной Латвии Клавс Чаверс.-0-