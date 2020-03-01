Братья Долголевцы успешно дебютировали на профессиональном ринге в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Михаил (весовая категория 76,2 кг) и Евгений (63,5 кг) Долголевцы успешно дебютировали в профессиональном боксе на международном турнире MGC: Live 2 Fight, который прошел 29 февраля в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Долголевец с начала поединка избрал агрессивную тактику, постоянно атакуя и прижимая соперника к канатам. Уже в середине первого раунда он отправил своего оппонента украинца Богдана Земляного в нокдаун. Но соперник продолжил бой, после чего угловой украинца вынужден был выбросить полотенце в знак сдачи в этом же раунде.

"Много уже любительских боев пройдено. Мы с братом профессионалы своего дела, которые выступали за национальную сборную Беларуси по боксу и проводили по несколько боев в неделю, а здесь надо было подготовиться к одному противостоянию. Уверенности хватало, просто делал свою работу", - прокомментировал корреспонденту БЕЛТА свое выступление Евгений Долголевец.

Михаил Долголевец также действовал в силовой манере против своего оппонента из Украины Дениса Стадника. Захватив инициативу, белорус досрочно закончил бой в первом раунде. "К этому поединку проведена большая работа. Тяжеловато было гонять вес к бою, но от этого еще ярче вкус победы. Это то, что я люблю. И пока есть силы, буду стараться выдавать свой максимум", - сказал Михаил Долголевец. Он отметил, что также попытается отобраться на Олимпиаду в Токио. По его словам, медаль Игр-2020 - одна из заветных целей белоруса.

Пока правила Международной ассоциации бокса (AIBA) допускают боксеров-профессионалов к отбору на главный старт четырехлетия.

В профессиональном боксе уже успешно выступают белорусы Иван Баранчик, Кирилл Релих и Николай Веселов.-0-