Братья Малявко из ХК "Неман" перешли в минское "Динамо"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающие Сергей и Александр Малявко в следующем сезоне будут выступать за хоккейный клуб "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.

Почти всю карьеру игроки провели в Гродно, защищая цвета "Немана". Только в 2010-2012 годах находились в аренде в "Лиде" и "Минских зубрах" (МХЛ). С "Неманом" Александр и Сергей четырежды становились чемпионами Беларуси, еще трижды завоевывали серебряные медали. В активе нападающих победа в Континентальном кубке в 2015 году и участие в Лиге чемпионов.

"В последние годы братья Малявко действительно стали лидерами гродненского клуба и отлично проявили себя в серии сборной экстралиги против динамовцев. Кроме того, они стали важными игроками национальной команды на чемпионате мира в Казахстане. Еще по совместной работе в МХЛовских "Минских зубрах" парней отличали работоспособность, полная самоотдача и высокая скорость. Эти качества с годами только развивались. Плюс оттачивалось и без того прекрасное взаимопонимание между собой. В следующем сезоне в "Динамо" будет серьезная борьба за попадание в состав, и рассчитываем, что братья в расцвете своей карьеры повысят конкуренцию среди белорусских хоккеистов", - отметил гендиректор "Динамо" Дмитрий Басков.-0-