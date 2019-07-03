Бразильцы победили Аргентину в полуфинале футбольного Кубка Америки

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии стали первыми финалистами Кубка Америки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале, проходившем в Белу-Оризонти, хозяева турнира победили своих извечных соперников аргентинцев со счетом 2:0. Игра прошла в равной борьбе, но бразильцы в каждом из таймов сумели реализовать свои голевые моменты, а их оппоненты - нет. На 19-й минуте встречи Габриэл Жезус первый раз поразил ворота Франко Армани, а на 71-й итог подвел Роберто Фирмино. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси несколько раз очень опасно бил по воротам Алиссона, но мяч в сетку так и не попал.

Соперник Бразилии по финалу определится сегодня ночью в Порту-Алегри после матча Чили - Перу. Чилийцы являются действующими обладателями Кубка Америки.

Неудачники полуфиналов 6 июля в Сан-Паулу встретятся в игре за третье место, а победители 7 июля на поле легендарного стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро проведут решающий поединок за чемпионский титул.

Нынешний розыгрыш Кубка Америки 46-й по счету. Футболисты Уругвая выигрывали этот турнир 15 раз, у Аргентины на один титул меньше, Бразилия 8 раз владела самым престижным трофеем южноамериканского футбола. Победителями двух последних турниров становились футболисты Чили.-0-

Фото организаторов турнира