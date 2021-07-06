Бразильцы вышли в финал футбольного Кубка Америки

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские футболисты первыми пробились в финал 47-го розыгрыша Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке действующие победители этого турнира одолели в Рио-де-Жанейро команду Перу с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 35-й минуте забил полузащитник бразильцев Лукас Пакета. На пути к полуфиналу сборная Бразилии победила футболистов Венесуэлы - 3:0, Перу - 4:0, Колумбии - 2:1 и Чили - 1:0, а также сыграла вничью с эквадорцами - 1:1.

Соперник бразильской дружины определится сегодня ночью после второго полуфинального матча между Аргентиной и Колумбией. Лидер аргентинской сборной Лионель Месси возглавляет список лучших снайперов Copa America-2021, забив четыре гола.

В предыдущем розыгрыше, который также проходил на аренах Бразилии, свой девятый в истории титул завоевали хозяева, победившие в финале перуанцев со счетом 3:1. В матче за бронзу аргентинцы одолели чилийцев - 2:1.

Турнир с участием лучших сборных Южной Америки проводится с 1916 года. Больше всех его триумфаторами становились футболисты Уругвая - 15 раз, на один титул меньше у Аргентины.-0-