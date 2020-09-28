Бреннан Менелл из минского "Динамо" признан лучшим защитником недели в КХЛ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского "Динамо" Бреннан Менелл признан лучшим защитником недели в КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте лиги, сообщает БЕЛТА.

Защитник "зубров" не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе плюс 5 и поспособствовал победам своей команды в трех встречах недели. В них Бреннан Менелл отметился голом и результативной передачей.

Американец совершил 11 бросков по воротам соперников, в среднем проводил на льду 25 минут 55 секунд (это лучшие показатели по итогам недели). Кроме того, на его счету также два заблокированных броска.

Минское "Динамо", проведя девять матчей, заработало 14 баллов. Следующий матч чемпионата КХЛ белорусская дружина проведет 29 сентября в Череповце с местной "Северсталью".-0-